去年整體寫字樓租金挫近17%　為過去11年最大跌幅

經濟前景不明朗，核心區寫字樓租金出現急跌的情況。第一太平戴維斯表示，去年第四季本港整體寫字樓租金跌幅擴大至5.1%，而全年合計累積跌幅高達16.6%，創下自2009年以來最大的按年跌幅。

按地區劃分，去年第四季港島區甲廈租金下跌5.1%，其中中環、灣仔/銅鑼灣及港島東的租金分別下跌4.2%、5.6%及5.5%。當中灣仔/銅鑼灣是年內港島跌幅最大的地區，租金跌幅高達22%，其次是中環，分別按年下挫18.9%及15.3%。

九龍區甲廈租金在去年第四季度下跌5.2%，主要受到東九龍租金在第四季度下跌8.7%所拖累。該區下跌的主因是九龍東新落成大廈的業主需要大幅減租，藉此吸引不欲花費裝修的潛在租客。尖沙咀及西九龍的租金於季內分別下跌3.8%及3.4%。

今年甲廈租金料續跌最多10%

第一太平戴維斯認為，2020年是寫字樓市場嚴峻的一年，本地失業人數於年內飊升，即使政府已提供大量支援，企業申請破產及清盤的數字仍然急增；大部分跨國企業亦開始進行艱巨的重組，削減員工人數，同時縮減寫字樓租賃面積。

該行預計，整體甲級寫字樓租金將在2021年下跌5%至10%，大部分下調將於上半年出現，而假若疫苗有助紓緩疫情，跨境通行得以恢復，寫字樓租金有望於下半年回穩。