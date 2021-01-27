單位直擊｜天賦海灣「天池屋」5580萬成交　八年實蝕逾1500萬

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-27 19:09

有明星屋苑之稱的半新盤大埔白石角天賦海灣，新近錄得一宗蝕讓。據市場消息指，天賦海灣6座高層A室，屬「天池屋」，實用面積2,298平方呎，屬四房間隔，連逾3,250平方呎天台及泳池，據知以5,580萬元沽出，呎價24,282元。

據土地註冊處資料，上址的原業主於2012以約6,785.9萬元一手購入單位，持貨八年多，現帳面蝕讓1,205.9萬元或18%，如計及釐印費及佣金等支出，料實際蝕逾1,500萬元，料為屋苑近年最大額蝕讓個案。

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放盤半年 累積劈價2400萬

據了解，上述單位在去年7月開始放盤，當時叫價8,000萬元，惟一直乏人問津，去年12月降價至7,300萬元，最終累減2,420萬元或三成，至5,580萬元成交。據知，上址原業主早前曾涉及錢債官司。

事實上，天賦海灣由於外望極開揚吐露港海景，且位置自成一隅，吸引入少明星藝人聚居，如王祖藍夫婦於2015年以1.14億元，買入天賦海灣第四期逸瓏灣 II 頂層特色戶，呎價達40,684元，成交價及呎價均創當時屋苑新高。

及後王祖藍再以3,706.9萬買入同屋苑另一個低層連花園單位。另外，藝人陳小春於2011年斥約2,900萬元，買入天賦海灣第一期的高層四房單位，其妻應采兒及後再以700多萬元入市逸瓏灣 II 一個細單位。屋苑其他業主還有黎瑞恩、胡杏兒等。