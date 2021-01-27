港鐵黃竹坑站第五期住宅項目批出　新世界夥帝國等財團奪得

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-27 17:41

港鐵（066）公布，黃竹坑站物業發展項目「港島南岸」第五期，由新世界發展（017）夥拍帝國集團、資本策略（0497）及麗新發展（0488）合組之財團成功投得。

涉兩幢 提供不多於1050伙

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，料可建兩幢大樓，提供不多於1,050伙。綜合市場資訊，預計地皮每呎樓面市值約1.5萬至2萬元水平，即估值約95.4億至127億元。

據悉，上述項目之補地價金額逾64億元，即每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。是次每呎補價較上一期（黃竹坑站第四期）低468元或4.4%。

項目昨日截標，共接獲6份標書，包括以獨資形式入標的長實集團（1113）、嘉華國際（0173）、新地（0016）；嘉里建設（0683）夥信置 （0083）、鷹君集團（0041）及遠東發展（0035）合組財團競投，至於恒地（0012）則與華懋、希慎（0014）及會德豐地產以合資形式入標。

參考黃竹坑站上蓋合共有六期住宅發展，至今已批出五期。第一期由平安不動產與路勁基建合作投得，據知樓盤名為「晉環」，涉約815伙，主打細戶型。

至於第二期項目由嘉里夥信置合作，涉600伙，主打兩、三房戶；第三期由長實（1113）發展，提供1,200伙；第四期由嘉里夥太古地產（1972）及信置合組財團奪得，涉800伙。