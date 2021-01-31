港島核心區甲廈空置率升穿9%　個別地區走勢喘定

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-31 18:34

各區甲廈空置情況仍見嚴峻，中原（工商舖）資料顯示，去年12月港島核心區甲廈整體空置率錄得約9.11%，較11月的8.85%，微增0.26個百分點，而對比2020年1月或2019年同期均同為約5%水平。

金鐘及中環空置率走勢喘定

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，按地區分析，五大核心區包括銅鑼灣、灣仔、中環、上環及金鐘，全線空置率繼續遞增，幅度約0.09至0.64個百分點。雖然各區空置情況仍然嚴峻，但一線地段如金鐘及中環區，空置率走勢有喘定跡象，金鐘區最新空置率約9.79%，比11月僅微升約0.09百分點，為連續四個月維持在10%水平以下；而中環12月甲廈空置率錄得約7.38%，按月亦只上升0.16個百分點，升幅輕微。

由投資者持有的中環中心中層部分樓面，據悉於去年12月獲承租。（資料圖片）

陳氏續稱，租金下滑令一線甲廈吸引力大增，租客進駐意欲亦見回升，如中環中心中層全層，由資深投資者蔡志忠持有，該層分間為12個單位，當中4個於去年分租予3間公司，而餘下一直待租的8個單位，據悉於去年12月獲一間資產管理公司全數租用，涉及總面積估計逾1.6萬平方呎，成交租約53元，較去年初的意向呎租約68元，減約22%。

中原（工商舖）認為，去年第四季市場氣氛已見轉活，最近錄個別矚目租賃成交，反映企業已陸續落實開展今年業務部署，料疫苗正式開始接種後，經濟市道將重拾正軌，利好寫字樓租賃市場。