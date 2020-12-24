工商撤辣｜龐維新5400萬沽上環商廈　持貨13年帳面賺兩倍

自政府上月底起撤銷雙倍印花稅後，工商舖市場屢錄大額成交。被稱為「創業板殼王」、田生集團前執行董事、仁愛堂前主席龐維新，以近5,400萬元沽出上環商廈單位，持貨13年大賺逾3,550萬元。

據土地註冊處資料，上述物業為上環興業商業中心2樓1室及2室，上月底以5,397.03萬元易手。以單位面積4,442平方呎計，成交呎價約12,150元。

物業原業主為汶成有限公司（APEX MAX LIMITED），其公司董事包括龐維新（PONG WAI SAN WILSON）、龐盧淑燕（PONG LO SHUK YIN DOROTHY）及董晶怡（TUNG CHING YEE HELENA）。其中龐維新為仁愛堂前主席，董晶怡為其妻子，龐盧淑燕則為其母親，屬保良局前主席。

撤辣後成交 新買家僅付4.25%稅款

該公司在2007年分別以877.82萬元及965.6萬元，購入該廈2樓1及2室，當年合共購入價為1,843.42萬元。即是次易手帳面升值約3,553.6萬元或1.927倍。

上述買賣於11月30日簽約，即政府落實工商舖「撤辣」後才易手，新買家只需要支付4.25%稅款，即約229.37萬元。

兩年前4.45億購山頂道大屋

翻查資料，龐維新活躍於物業投資市場，在2018年以4.45億元購入的山頂道52號大屋，早前申請拆卸重建，料可重建為面積逾5,000平方呎的豪宅。