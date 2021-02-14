撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-14 14:35

去年受新冠肺炎疫情影響，本港經濟發展受阻。踏入牛年，堪輿學家麥玲玲認為，經濟和氣包容，屬於土行業的地產界及基建項目，今年並非特別利好之年，整體需要循序漸進。

正東及正西面樓市有機會「跑出」

麥玲玲指，牛年立春有水，有金水相生的現象，整體經濟較為和氣包容，特別是屬水的行業可以「看高一線」，如教育、環保及創作等行業，有機會東山再起。而牛年以印星主導，政府將大力推動有助經濟及民生的政策，相信整體經濟定有起色。不過，印星要小心「母慈子敗」，部分行業如失去政府的扶助可能難以自立，故各行業理應提升自身實力。

至於牛年的地運方面，麥玲玲指，流年吉星的區份，樓市較旺，較有利投資，民生亦傾向安穩；凶星的區份，則容易有社會問題，區內的經濟亦受影響。但她提醒個人運勢受命格影響最大，故不能一概而論地區內所有人均能提升運勢。

荃灣、尖沙咀等地區旺姻緣

她續解釋指，今年有四綠文昌星的正東面及八白財星的正西面「有機會跑贏大市」，四綠文昌星旺事業及功名，正東面的地區有如西貢、觀塘、馬鞍山、柴灣等；八白財星則有助財運及健康，正西面的地區包括旺角、奧運、屯門或香港仔等；此外，正南面亦有白桃花星，主要旺人際關係及姻緣，地區有如荃灣、尖沙咀、紅磡等。

至於凶星則分別位於東南、正北、西南及西北面，分別有五黃災星、二黑病星、三碧是非星及七赤星。

農曆6月、9月或是入市良機

麥玲玲又提到，如有心水樓盤又打算入市，置業時機可留意農曆的6月或9月，因屆時的股市可能受到衝撃，而股、樓相扣，不少人心態上可能轉為看淡，或為機會趁低吸納。

參考屬西貢區的日出康城，為牛年的住宅供應重鎮之一，除剛銷售的南豐第X期LP10外，信置（0083）、嘉華（0173）及招商局等發展的第XI期，亦有望牛年登場，位置雖不及LP10臨海，但處於商場「The LOHAS康城」上蓋，靠近港鐵康城站出口，涉約1,880伙，間隔由一房至三房，尚未申請預售；另外，九建旗下石角路提供1,556伙，戶型涵蓋開放式至兩房，預計最快年內第二季登場。

觀塘區目前新盤包括信置旗下凱滙貨尾單位、及即將推售的華懋安峯。

隨著將軍澳跨灣大橋工程已如火如荼，運輸及房屋局局長陳帆昨日（13日）發表網誌，亦指將軍澳跨灣連接路最具特色的一段雙拱鋼橋，即將運送抵港安裝，整個連接路計劃將於2022年竣工，交通趨完善，讓該區被看高一線。

觀塘區新盤方面，目前主要有信置旗下凱滙的貨尾單位，以及華懋位於安達臣道的安峯，安峯早前已開價，首批68伙折實平均呎價2.03萬，一房折實售793萬元起，有望月內開賣。至於旺角區方面，今年第一季將會推出的新盤，有信置、莊士與市建局合作的旺角山東街One Solo。