磁帶大王陳秉志中環中心餘貨劈價25%求售　呎價低見3.06萬

資深投資者「磁帶大王」陳秉志日前以約9.8億元沽出中環中心48樓全層，今日（15日）市場再流出新消息，陳氏去年4月份拆售的39樓，餘下10個單位大幅劈價25%放售，意向呎價低至30,661元。不過，陳秉志回覆《香港01》表示，對於該樓層暫時未有新部署。

去年被撻訂單位 新叫價減2000萬

據市場流出的價單資料，該層提供12個單位，待售的10個單位面積由1,841至3,140平方呎，意向價介乎5,747.4萬至1.128億元，呎價介乎30,661至35,949元，較早前意向價減價25%。

該批待售單位，其中兩個單位曾於去年5月賣出，不過遭取消交易，包括面積2,102平方呎的7號單位，去年成交價8,845.3萬元，同年8月份取消交易，最新降價至6,633.97萬元，調整幅度有25%。另一伙面積1,843平方呎的3號單位，去年5月8,746.8萬元沽出，同年9月取消交易，最新叫價降至6,560.1萬元。

同層去年成交呎價逾4.4萬

參考田土廳資料，該樓層的6號及8號單位去年5月售出，成交價分別為1.17億及1.386億元，呎價分別為48,435元及44,169元。

記者就上述劈價消息向陳秉志向查詢，他表示，對於該樓層暫時未有新部署，但預計香港寫字樓市場未必太悲觀，料封關情況快要結束，通關後商廈市況將會出現反彈。