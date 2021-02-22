仲量聯行：1月港甲級寫字樓租金跌幅放緩

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-22 18:02

仲量聯行發表最新《香港地產市場觀察》報告指出，今年1月甲級寫字樓租金跌幅放緩，按月僅下跌0.6%。不過， 甲級寫字樓的整體空置率則由去年12月的8.9%升至上月9.3%。

參考去年12月寫字樓租金按月下跌1.1%，故上月租金跌幅已見放緩，中環及尖沙咀核心商業區租金走勢穩定，但灣仔及銅鑼灣錄最大租金跌幅，按月下跌1.4%。

至於空置率方面，中環寫字樓空置率持續上升，於1月底升至7.5%。企業遷離核心商業區仍是租賃市場的主要趨勢。

中環寫字樓空置率持續上升，於1月底升至7.5%。（資料圖片）

甲級寫字樓負吸納量按月大增

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，受到全球經濟收縮及疫情影響，1月整體甲級寫字樓市場錄得366,200平方呎負吸納量，較12月錄得175,600平方呎負吸納量，急增約1.09倍。

不過，由於香港對內地市場尤其重要，故相信本港寫字樓市場將較其他同類型市場有較快反彈。加上，過往幾年在港開設區域辦公室的內地企業不斷增加，香港寫字樓租賃市場長遠將受惠。

中國建設銀行（亞洲）轉租銅鑼灣永光商業大廈一個4層商舖。（資料圖片）

中國建設銀行承租銅鑼灣4層商舖

商舖市場方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，零售市道疲弱，街舖業主的租金叫價態度軟化，對租賃條件有更彈性處理，因此有不少租客趁機承租商舖和擴張。

據悉，中國建設銀行（亞洲）（0939）早前承租銅鑼灣永光商業大廈一個四層商舖，涉及面積約8,024平方呎。該行現正以相同價錢，租用銅鑼灣廣場一期一個4,098平方呎的舖面。