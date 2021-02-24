本財年賣地收入517億　按年挫五成　下年度還看中環海濱、古洞北

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-24 09:00

2020/2021財政年度（2020年第二季至2021年第一季），政府合共推出15幅用地，當中有13幅成功批出，為庫房帶來517.41億元的賣地收入，惟與對上一個財政年度的逾1,058億元比較，按年大幅下挫51%，成為過去五年賣地收入最差的一年。期內兩幅商業用地流標，拖累賣地收益。

本財年僅兩幅百億地王

翻查資料，本財政年度僅錄兩幅成交價超過100億元的地王，當中，包括今年2月中以102.8億元批出的啟德第4E區2號住宅地，屬跑道區最後一幅住宅地，由長實集團（1113）奪得，每呎樓面地價為15,861元。

至於另一幅為山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，去年12月以120億元批出，中標財團為九倉（0004），地皮每呎樓面地價為46,272元，創下住宅官地呎價最貴紀錄。

不過政府為配合文輝道整個住宅項目的發展，隨即推出另一幢文輝道第9及11號住宅用地，項目在今年2月份，由九倉（0004）夥拍私人投資者以72.5億元奪得，每呎樓面地價為50,010元，令住宅官地呎價最貴紀錄，兩個月內推高8%。

工業用地連獲高價承接

至於非住宅用途的地皮，走勢出現明顯差異，工業地相對受市場歡迎。去年7月份，中國移動以56億元奪得沙田火炭松頭下路與桂地街交界的工業用地，成為歷來最貴工業用地。

今年1月份，粉嶺安樂門街工業地亦以8.1294億元批出，中標財團為新加坡淡馬錫旗下豐樹產業，每呎樓面地價為3,750元，為北區呎價最貴的工業地。

兩幅商業地流標 料政府少收90億

反觀商業用地表現強差人意，期內兩幅商業地均流標收場，包括去年5月流標的啟德第2A區4號、5（B）號及10號商業地，以及去年10月流標的東涌第57區商業地皮，流標料令政府少收超過90億元的收益。

張翹楚表示，未來私樓供應需要倚靠上水古洞北新發展區，以及私人補地價住宅項目。

張翹楚：下年度靠古洞北及補地價項目

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，新財年賣地收益若果要重回1,000億元水平，中環新海濱民耀街商業地王必須成功售出，估計可為庫房帶來500億至600億元的賣地收入。

就住宅用地而言，由於不少發展區的土地儲備已屆尾聲，估計未來要倚靠上水古洞北新發展區，以及私人補地價住宅項目，以增加賣地收入。