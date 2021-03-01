菜檔「新界仔」再斥5700萬購筲箕灣金華街地舖

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-01 18:41

受新冠肺炎疫情影響，民生區街市商戶生意逆市錄得強勁增長，其中，連鎖菜店「新界仔」再度出手，斥資約5,700萬元購入現由其租用的筲箕灣金華街街市舖，由租客「升呢」做業主，是次已是「新界仔」過去一年多內第四度入市。

市場消息透露，上述舖位為筲箕灣金華街23號地舖，面積約1,000平方呎，原由新界仔優質果菜以每月約11萬元承租，租約期去年12月完結後，租金升至每月12萬元，呎租120元。

頻頻「轉租為買」 一年多四度入市

據了解，早前業主叫價5,500萬元放售上述舖位，未知是否有其他潛在買家有意洽購，終獲租客「新界仔」追價200萬元至5,700萬元購入。至於原業主於1992年以450萬元買入址，是次易手帳面升值約11.7倍。

連鎖菜店「新界仔」近一年多密密吸貨，翻查資料，今年2月份「新界仔」斥資約2,410萬元購入天水圍商場俊宏軒地下L21號舖，該舖本身由「新界仔」以每月約5.2萬元租用。去年6月又以2,950萬元購入其租用的粉嶺聯安街17號地下A舖，面積380平方呎，建築呎價達7.8萬元，每一次均是「轉租為買」。

再追溯至2019年11月，「新界仔」斥約2,380萬元買入俊宏軒商場地下L22號舖。

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，由於疫情關係，目前街市舖位的價值已升至歷來高位，疫情預計短期內未必會結束，估計直至今年年底，民生區街舖價值仍有10％至20%的升幅。