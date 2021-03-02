馬鞍山泓碧4房特色戶招標　設3年先住後付　指引價4300萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-02 16:01

由碧桂園集團（2007）、宏安地產及中國建築國際集團合作發展的馬鞍山泓碧，至今已累售出481伙，佔項目單位總數約88%，套現約45億元。

發展商今日（2日）開放現樓示範單位予傳媒參觀，為第2座17樓B室特色戶，實用面積1,289平方呎，四房一套，連1,242平方呎天台，包全套傢具及按摩池，指引價4,300萬元，呎價約33,359元。另一伙3座17樓B室，1,352平方呎連1,196平方呎天台，指引價4,500萬元，呎價約33,284元。

發展商同時推岀「1,080天先住後付計劃」，適用於所有四房戶、特色戶及洋房，買家只需支付樓價15%許可費用及按金，即可入住，首三年每年只需付3%入住費用，即可免繳交差餉、地租及管理費。每年3%費用亦會在樓價餘額中扣減。

↓泓碧特色戶示範單位↓

碧桂園（香港）營銷管理部營銷總監林曉箐指，項目尚餘66伙待售，包括30伙特色單位及12座洋房，傾向連裝修家具以招標形式出售。此外，項目於新年前展開首輪車位銷售予優先認購權買家，共售出29個車位，佔可推出車位數量約六成，平均價格為270萬元。

至於集團旗下馬頭角賈炳達道項目，準備申請預售，估計今年第四季或明年第一季推售，共提供190伙，主打中小型單位。