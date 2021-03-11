戴德梁行：住宅買賣首兩月勁增七成　料第二季樓價升5%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-11 16:37

近月樓市交投轉旺，有代理行預計，市況好轉下，第二季樓價將會錄得5%升幅。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，隨疫苗在今年2月提早推出，加上本地買家資金充裕、股市暢旺等利好因素，帶動住宅市場的成交量及樓價觸底後急速回彈，預計第二季整體住宅樓價可錄約5%的升幅。

陶汝鴻：料移民潮對樓價影響不大

他指出，樓市交投量明顯轉旺，如第一季首兩個月，整體物業臨時買賣合約數字為14,200宗，按年上升66%，當中住宅物業成交佔10,687宗，也較去年同期增加逾69%。他預計，3月份有望錄約9,000宗成交，令整體物業臨時買賣合約首季宗數料可升至23,200宗。

被問及移民潮會否對樓價構成影響，陶氏認為，暫未有實際離港的移民人口數字，但他估計影響不會太大。

陶汝鴻預計，第二季整體住宅樓價可錄得約5%的升幅。左為高偉雄。

至於投資物業市場方面，戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，今年首季至今，成交額超過一億元的大額成交個案錄得51宗，涉及總額151億元，與去年第四季相若，當中，豪宅所佔成交金額為整體61%。

他認為，去年第四季取消非住宅物業的雙倍印花稅（DSD）起，投資氣氛開始復甦，料零售商舖和工廈物業短期內會較搶手。此外，由於政府將實施「標準金額」補地價先導計劃，料將更多資金湧入工廈市場。

高偉雄：外資較關注港法律制度、稅率

對於近日美國傳統基金會（Heritage Foundation）發布的《經濟自由度指數》，將香港及澳門剔出評級。高偉雄認為，外國房地產投資者及基金一向較為關注香港的法律制度、稅率及外匯走勢，料上述情況不會影響外資機構來港投資的意欲。