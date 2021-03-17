天水圍俊宏軒街市孖舖5500萬沽　呎價高達7.7萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-17 19:37

肺炎疫情下，民生區街市舖位獲得市場追捧。市場消息透露，天水圍天瑞路88號俊宏軒地下L19及L20地舖，面積約710平方呎，市傳以約5,500萬元易手，成交呎價約77,465元。該舖位現由連鎖菜店「新界仔」以每月約10.3萬元租用，回報約2.2厘。

據悉，上述舖位原業主姓蔡，於2012年9月以3,930萬元購入L19號、L20號及L21號合共三個舖位，其中L21號舖上月已獲租戶「新界仔」以2,420萬元購入。如上述成交屬實，三個舖位合計作價約7,900萬元，較2012年的購入價3,930萬元，高出約一倍。

天水圍天瑞路88號俊宏軒地下L19及L20地舖，面積約710平方呎。

「新界仔」現持有L21及L22號舖

據了解，L22號舖現時由「新界仔」持有，2019年11月購入價為2,380萬元。有市場人士估計，上述最新L19及L20地舖的成交，不排除也由「新界仔」購入，若買家身份屬實，即該連鎖菜檔一併持有L19、L20、L21及L22號合共4個舖位。

翻查資料，「新界仔」近年相當積極買舖，過去一年多已4度入市，如今年3月初斥資約5,700萬元購入筲箕灣金華街23號地舖，面積約1,000平方呎，該舖位由新界仔優質果菜以每月約11萬元承租，即由租戶「升呢」變業主。