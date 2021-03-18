傳奇劍橋花園　歷任業主皆屬星級　屢現易手惟呎價從不過兩萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-18 20:30

新近錄得大額銀主盤成交的九龍塘老牌豪宅屋苑劍橋花園，雖然只是一座提供4個複式戶的屋苑，但由於屋苑有不少名人住客，包括生前人稱「肥姐」的沈殿霞，及已於2014年離世的「演唱會之父」張耀榮。因此過去每次單位錄交投，也受到市場關注。翻查資料，該屋苑的成交呎價從來也不超過2萬元，可說是傳統豪宅區「最抵買」的巨型特色單位，甚至吸引中資財團有意收購屋苑。

4號複式戶於肥姐去世同年以4029萬沽 欣宜佔三分之一

位於蘭開夏道1號的劍橋花園，只設一座提供4個複式單位，實用面積介乎4,517至4,568平方，於1990年入伙。

該屋苑最出名的住戶為已故藝人「肥姐」沈殿霞，她於1992年透過公司名義以1,275萬元購入屋苑的4號複式戶，實用面積4,517平方呎，設天台約2,400平方呎。不過肥姐在2008年去世後，該複式戶於同年以4,029萬元易手，成交呎價僅約8,920元。據報其女兒鄭欣宜當時獲得當中約1,300萬元，佔成交價約三分之一。

張耀榮08年5400萬沽出2號複式戶

至於該屋苑的2號複式戶，實用面積4,568平方呎，設大花園1,820平方呎，早年由「演唱會之父」張耀榮持有，不過他於2008年以5,400萬元沽出該單位，成交呎價僅約11,821元。

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而在2008年購入「肥姐」及張耀榮單位的買家，為中資發展商中國海外發展（0688），購入價合共約9,429萬元。據悉，中海外當時有意收購餘下兩伙，希望能成功收購整個項目，以重建作豪宅。

中海外曾收購項目圖重建 最終轉陣沽貨

不過該計劃最終未能成功，中海外於2020年4月份以7,426.3萬元沽出曾由張耀榮持有的2號複式戶，同時又以6,665.4萬元沽出曾由肥姐持有的4號複式戶。即合共套現約1.4億元。兩個單位成交呎價僅約16,257元及14,756元。

據最新資料顯示，曾由肥姐持有的4號複式戶，去年獲由一名陳姓人士向中海外購入，今年2月16日再轉售予一位胡姓人士，成交價6,600萬元。三日後，該陳姓人士再以8,500萬元購入1號複式銀主盤，估計是為了自製首置名義入市。

3號複式戶未曾放售

至於該屋苑的3號複式戶，實用面積4,517平方呎，則由生產快譯通辭典機著名的的權智（國際）董事、曾任傑志體育會會長譚偉豪等人持有，暫未有放售資料。