東涌臨海住宅地截標　長實未有參與　稱對新區發展項目比較小心

東涌擴展區106B區臨海住宅用地今日（14日）中午截標，現場所見，該地皮暫收4份標書，當中包括括新地（0016）、信置（0083）、嘉華國際（0173），以及1家不知名財團入標。



至於，大型發展商長實（1113）則未有入標競投。長江實業集團物業投資及估價部首席經理陳文偉表示，「對於由零開始的新區發展項目，我們會比較小心。」



地皮估值由5億元至8億

有測量師預期，項目發展仍屬「開荒」階段，周邊一帶仍有不少工程有待發展，估計入標以大型發展商為主，而出價亦傾向審慎。綜合市場預測，該地皮每呎樓面地價由約1,250元至2,000元，地皮估值由5億元至8億元。

長江實業集團有限公司物業投資及估價部首席經理陳文偉。

2023年9月曾流標 當時收4份標書

值得留意，該幅東涌臨海住宅地皮曾於2023年9月推出招標，當時共接獲4份標書，惟因入標價未達政府所定底價而取消。

該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎，可提供745伙。