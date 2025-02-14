惜售業主議價半月　496.8萬沽沙田富豪花園三房　99年貨升值逾1倍

二手市場成交持續，沙田富豪花園錄得本月首宗成交，一伙三房河景單位最新以496.8萬元沽出，呎價僅8,871元。原業主早於1999年買入單位，持貨26年，帳面大賺逾兩球半離場。



美聯物業分行高級營業經理吳立輝表示，上述成交單位為沙田富豪花園帝皇閣中層H室，實用面積560平方呎，屬三房間隔，望河景。

↓↓沙田富豪花園帝皇閣中層H室↓↓

呎價約8,871元

代理透露，買家雖鍾情單位景觀，但見市況及近期樓市表現，故在業主叫價約530萬元下，向其還價450萬元。而原業主惜售未有接受大幅議價，最終在兩周後拍板以約498.6萬元成交，累減5.9%，呎價約8,871元。

另據網上銀行對該單位估價，恒生網上估價545萬元，而恒生估價為532萬元，即單位最新售價較估價低約8.5%至6.3%。

業主帳賺逾兩球半

另外，原業主於1999年7月以約235萬元買入上述單位，現沽出帳面獲利約261.8萬元，單位升值約111%。