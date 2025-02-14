業主夫婦離婚分身家 950萬推拍錦繡花園懷舊風洋房 設花園車庫
撰文：李明珠
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私人拍賣場不時有低價物業推出。元朗錦繡花園一幢洋房遭法院頒令推出拍賣，最新開價950萬元推拍，呎價約8,636元，低銀行估價近2成。據悉，業主為一對夫婦，近期因離婚需重新進行財產分配，因而被法院下令賣樓。
忠誠拍賣指，該洋房為法院令物業，為錦繡花園河北第八街單號屋，樓高兩層，實用面積1,100平方呎，屬三房套間隔，設有花園及地面車庫。
圖片可見，單位裝修風格懷舊，而且狀況較陳舊，不少墻紙有污漬及剝落。單位最新開價950萬元推出拍賣，呎價約8,636元。
↓↓錦繡花園河北第八街單號屋↓↓
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業主離婚需分配財產、低估價2成拍賣單位
代理透露，業主為一對夫婦，近期因離婚需重新進行財產分配而被法院下令賣樓，預計賣樓所得的利潤將會平分。單位目前銀行估價為1,150萬元，即是次開價較估價低出200萬元或約17.4%。
他亦指，單位為首次推出作公開拍賣，因開價吸引已吸引不少區內租客或用家洽詢。
較26年前買入價升值1.4倍
資料顯示，業主夫婦早於1999年以393萬元共同買入單位，持貨約26年，現開拍價較買入價高出557萬元，單位升值1.4倍。
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