恒地Belgravia Place II涉248伙　主打兩房　料下周上樓書及開價

恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目第二期今日（14日）命名為Belgravia Place II，項目提供248伙，涵蓋一房至三房，主打二、三房，關鍵日期為2026年8月31日。項目部署下周內上載樓書，最快下周開價，預計於月內開售。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目命名為Belgravia Place II，共提供248伙，戶型涵蓋一房至三房。因應市場對二、三房的主流需求，故項目主打二房及三房單位，佔約七成，並另設特色單位。當中面積最大的一伙為頂層特色單位，實用面積約800平方呎，連約500平方呎平台。

部署下周上樓書、開價

林達民續指，項目部署下周內上載樓書，不排除下周開價，定價以市場價為主，預計本月內正式銷售。配套方面，將設5.4萬平方呎的基座商場，預計逾40個商鋪進駐。會所將以多元化為主題，專為年青人而設，包括50米室內游泳池等設施。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民

Belgravia Place第一期沽66%、套現25億

至於，Belgravia Place 第一期的銷售表現，他指，該項目已沽出471伙，佔總數66%，套現25億元，平均呎價1.69萬元，目前貨尾單位多為一房戶型。另外，對於政府新一份財政預算案即將出台，林達民冀財政預算案能有更多政策利好地產市場。