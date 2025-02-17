嘉里元朗南朗天峰加推70伙　累收逾5000票、超額認購25倍

嘉里旗下元朗南「朗天峰 HAVA」加推第2號價單，提供70伙，折實平均呎價11,376元。最低折實售價284.4萬元入場，折實呎價9,943元起。據代理消息，截至16日晚上8時，該盤在過去3日收到逾5,000票，超額認購約25倍。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，第2號價單合共70伙，涵蓋1房至2房，包括25伙1房及45伙2房單位，實用面積由286平方呎至403平方呎，該批單位折實並扣減現金回贈後呎價由9,943元起。

朗天峰在上周三（12日）公布首張價單。首批提供120伙，戶型涵蓋一房至兩房，折實售價264.8萬元起，呎價8,898元起，折實平均呎價為10,658元。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。