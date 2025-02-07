嘉里元朗朗天峰料下周開價　兩房示位曝光、設特大三合一露台

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰，部署短期開售。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目命名後至今已收到約300組客人查詢，該盤有機會下周開價，首批單位至少約120伙。



嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，一房及兩房單位價格已包括家具套餐，而有關家具套餐價值等細節要稍後才公布。

該盤今日開放示範單位予傳媒參觀，第1座(1A)18樓H室為兩房連開放式廚房，單位開則方正實用，實用面積為403平方呎，客飯廳長約5.4米，闊約2.4米，主人睡房長約3米 ，闊約2.1米。客廳連接特大三合一露台，即是露台與工作平台及冷氣機平台合併在一起。

同時飯廳連接開放式廚房，開放式廚房配備高級廚櫃並附設電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等全方位配備。

↓↓朗天峰第1座(1A)18樓H室↓↓