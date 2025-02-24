憧憬新財案刺激經濟　十大屋苑周末錄12宗成交　創10周新高

十大屋苑本周末錄得12宗成交，較上星期上升33.3%，重返雙位數交投量之餘，更創近10周新高，零成交屋苑大幅減至2個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下周三新一份財政預算案出爐，全民憧憬新財案有刺激經濟措施，交投氣氛造好，昨日元朗新盤即日沽清首輪250伙，增強買家入市信心，不論用家及投資者均出動鬥快搵筍盤，令一手二手齊齊迎來「小陽春」，相信待新財案正式出台，後市發展方向明確下，交投會進一步造好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

港島區方面，康怡花園本周末錄得1宗成交，單位為Q座高層16室，實用面積616平方呎，三房一廁間隔，單位座向東南，望園景，最新於市場以約845萬元成交，折合實用呎價13718元。據悉，原業主於2018年6月以1080萬元入市，持貨不足7年，現沽貨賬面需蝕讓235萬元離場。

海怡半島本周末打破悶局，錄得1宗成交，單位為33座中層B室，實用面積543平方呎，兩房一廁間隔，擁西北向海景，最新以成交價610萬元，折合實用呎價11234元。據悉，原業主於2009扶6月以317萬元購入物業，現易手賬面可獲利293萬元，單位15年多升值92%。

海怡半島

九龍區方面，美孚新邨本周末錄4宗成交，平均實用呎價回升至9935元水平。中原連環促成2宗交投，其中一宗為5期蘭秀道9號高層B室，實用面積704平方呎，屬三房一廁間隔，享西南園景，最新成交價830萬元，折合實用呎價11790元。

新都城終止4個周末零成交局面，本周末成功錄得1宗交投，單位為1期1座高層F室，實用面積364平方呎，採兩房間隔，望東北市景，最新成交價536萬元，平均實用呎價14725元。據了解，原業主於1997年以334.8萬元購入單位，持貨28年，現沽貨賬面獲利201.2萬元離場，單位期內升值60%。

美孚新邨。

新界區方面，周末有元朗焦點新盤首輪推售，凍結新界西大量購買力，區內二手交投明顯受壓。嘉湖山莊本周末僅錄1宗成交，全月暫錄12宗成交，交投氣氛平平。