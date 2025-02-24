恒地九龍城南首累收逾1700票　暫超購25倍　參觀人次逾8000人

恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK上周公佈首張價單提供63伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至昨晚6時30分，累計收票超過1,700票，以首張價單63伙計，超額認購逾25倍。而展銷中心亦累計參觀人次已超過8,000人。



累計收票逾1700票 超購逾25倍

首批提供63伙，戶型涵蓋一房至兩房，包括37伙一房及26伙兩房，實用面積258至349平方呎。價單定價為445.6萬元起，呎價16,947元起，扣除最高8%折扣後，折實售價由409.9萬元至686.8萬元，呎價15,591元至20,084元起。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝。

全盤提供313伙

南首屬單幢式住宅，樓高27層，提供313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。

南首項目設逾1.3萬呎會所連園林 「Club Southpark」，當中採雙會所設計，分別為庭園及天國際會所，當中有約16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等。

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原文網址: 恒地九龍城南首開價首批63伙 折實均價17388元 入場一房409.9萬 | 香港01 /article/60212036?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral