恒地九龍城南首加推一至兩房共118伙 入場費416萬、暫超購約11倍
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK今日（24日）加推價單2號，涉及118伙，入場費415.56萬元，屬一房戶。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，截至中午約12時，項目三日內已暫收約2,200張票，以首兩張價單共181伙計，暫超購約11倍。
加推118伙 入場費415.56萬起
今批價單2號涉118伙，戶型涵蓋一至兩房，當中 包括一房佔83伙及兩房佔35伙。價單售價451.7萬元至792萬元，價單呎價由17,508元至22,719元，折實售價415.56萬元至728.64萬元，折實呎價16,1076元至20,902元。
當中，入場一房為5樓B6室，實用面積258平方呎，折實價415.56萬元，呎價16,107元。至於兩房入場為5樓B1室，實用面積351平方呎，折實價594.22萬元，呎價16,929元。
全盤提供313伙
南首屬單幢式住宅，樓高27層，提供313伙，實用面積178至358平方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，設有平台特色戶。
南首項目設逾1.3萬呎會所連園林 「Club Southpark」，當中採雙會所設計，分別為庭園及天國際會所，當中有約16項設施，包括健身室、園林燒烤、宴會廳及休閒雅座等。
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