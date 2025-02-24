居屋都有得炒！將軍澳廣明苑兩房490萬沽　業主買入4個月賣貴一成

近期氣氛回暖，市場再錄短炒獲利個案。將軍澳居屋廣明苑一伙兩房單位，新近以490萬元已補地價售出，呎價9,245元。原業主於去年10月買入單位，持貨僅4個月轉手，帳面獲利45萬元或一成。即使扣除印花稅等使費，料仍可獲利近30萬元離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤表示，該單位為廣明苑D座高層13室，實用面積530平方呎，兩房間隔，座向東北望樓景。單位早前推出放盤，最新以490萬元已補地價售出，折合呎價9,245元。

去年10月買入價445萬 扣除使費仍實賺近30萬

代理指，是次單位屬市價成交，目前屋苑的自由市場放盤有約9伙，入場費由430萬元起。

原業主於去年10月於自由市場以445萬元已補地價購入單位，持貨短短4個月，現轉手帳面獲利45萬元，單位期内升值10.1%。若連同印花稅1.5%及使費計算，料業主仍可獲利29萬元離場。