Belgravia Place II 加推68伙 折實均價15988元 入場費504.2萬
撰文：黃祐樺
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恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目第二期Belgravia Place II 昨日（23日）加推2號價單，涉68伙，折實均價15,988元與首張價單相若。至於，今批加推單位入場費為504.2萬元，屬一房間隔。另據消息指，項目暫錄收約600票登記，以兩張價單共118伙計，暫超購約4倍。
入場費為504.2萬
該批單位實用面積約299至518平方呎，價單定價560.2萬元至985.4萬元，價單呎價約16,767元至19,130元，折實售價504.18萬元至886.86萬元，折實呎價15,090元至17,217元。入場單位為2座19樓11室，實用面積299平方呎，屬一房連儲物室戶型，折實價504.18萬元，折實實呎16,862元。
全盤涉及1000伙 分兩期發展
項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。
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