恒地九龍城南首周六賣181伙　入場費409.95萬　大手客最多買4伙

恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK落實本周六（3月1日）展開首輪銷售181伙，入場費409.95萬元。截至今日下午6時，累計收票超過3,300張，以首輪銷售181伙，暫超購約17倍。將於本周四（27日）下午7時截止登記。



首輪銷售181伙 入場費409.95萬

首輪銷售181伙戶型涵蓋一房至兩房，當中120伙1房及61伙2房，實用面積由258平方呎至351平方呎，價單訂價445.6萬元至792萬元，呎價16,947元至22,719元；折實售價409.95萬元至728.64萬元，折實呎價由15,591元至20,902元。

當中134伙折實售價不多於600萬元。而首輪銷售181伙定價總值約10.38億元，折實總值約9.55億元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（左）、恒基物業代理有限公司營業(二)部副總經理李菲茹（右）

設大手買家組別 最多買4伙

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪銷售設大手買家組別，買家可選購2至4伙。首輪銷售將於本周四下午7時截止登記。