恒地九龍城南首周六賣181伙 入場費409.95萬 大手客最多買4伙
撰文：黃祐樺
出版：更新：
恒地（0012）旗下九龍城南首EIGHT SOUTHPARK落實本周六（3月1日）展開首輪銷售181伙，入場費409.95萬元。截至今日下午6時，累計收票超過3,300張，以首輪銷售181伙，暫超購約17倍。將於本周四（27日）下午7時截止登記。
首輪銷售181伙 入場費409.95萬
首輪銷售181伙戶型涵蓋一房至兩房，當中120伙1房及61伙2房，實用面積由258平方呎至351平方呎，價單訂價445.6萬元至792萬元，呎價16,947元至22,719元；折實售價409.95萬元至728.64萬元，折實呎價由15,591元至20,902元。
當中134伙折實售價不多於600萬元。而首輪銷售181伙定價總值約10.38億元，折實總值約9.55億元。
設大手買家組別 最多買4伙
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首輪銷售設大手買家組別，買家可選購2至4伙。首輪銷售將於本周四下午7時截止登記。
+1
恒隆山頂收租物業御峯1.6億沽複式戶 稱斥資7億翻新、續保留收租沙田、大圍二手成交月增3成 柏傲莊一房680萬沽 逾4年帳蝕169萬九展遞交新方案 住宅伙數削兩成至1494伙 增酒店客房720間同區大盤快將推售 大埔半山天鑽三房912.8萬沽 五年帳蝕17%