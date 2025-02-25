沙田、大圍二手成交月增3成　柏傲莊一房680萬沽　逾4年帳蝕169萬

市場憧憬新一份財政預算案，有沙田區代理指，沙田及大圍區本月暫錄約78宗二手成交，較上月同期增約三成。最新柏傲莊有一房新近以680萬元易手沽出，上手業主持貨逾4年轉手蝕讓約169萬元。



區內客680萬買柏傲莊一房

中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為柏傲莊3B座高層D室成交，實用面積327平方呎，屬一房間隔，單位早前以約700萬元叫價放盤，經議價後以680萬元沽出，呎價20,795元。至於，新買家為區內客，見屋苑交通便利，單位質素高，即入市單位自住。

單位期內貶值近兩成

據知，原業主則於2020年以849萬元買入單位，持貨逾4年，是次易手蝕讓約169萬元，單位期內貶值約19.9%。

如連同上述成交，柏傲莊今年1月至今，暫錄12宗二手買賣，當中9宗帳面需損手，帳面蝕幅由3%至19.9%不等，而餘下3宗帳面獲利個案亦僅成功賺2至%4%離場。