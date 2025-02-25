恒隆山頂收租物業御峯1.6億沽複式戶　稱斥資7億翻新、續保留收租

市場再錄大額成交。由位於山頂、由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的豪宅御峯，新近以1.6228億元沽出47至48樓複式A單位，實用面積2,337平方呎，呎價69,439元。恒隆發言人指，御峯斥資擲7億元作全幢升級翻新，料本年中完工，將繼續保留項目作長線收租。



斥資7億作全幢升級翻新

恒隆地產發言人指，恒隆一直持有山頂御峯收租多年，為市場矚目之地標投資物業項目。集團正為項目作全幢升級翻新，涉資約7億元，預計於本年中完工。

將繼續保留收租

自去年底減息周期開始後，豪宅市場氣氛活躍，御峯在翻新過程中接獲多名有興趣買家洽購，是次因買家極具誠意，出價理想，故決定出售一伙。集團會繼續保留項目作長線收租，未有出售計劃，惟會視乎市況作適當安排。