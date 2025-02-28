萬科大埔上然最快下周開價、開示位　設10萬呎會所、休憩空間

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（28日）公布最新部署，項目將於下周內開放四伙示範單位，最快下周公布首張價單，並部署三月內開售。



萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目部署下周內開放4伙示範單位予傳媒及公眾參觀，包括一房、二房連開放式廚房、二房連梗廚。並最快於下周開價，將不少於81伙。

部署下周開價、開示位 部署三月內開售

定價方面參考東鐵沿線大型新盤項目，料三月內正式開售，屆時視乎銷情及項目進度，考慮加推其他期數。另外，項目優先推第一期403伙單位，主打一房及二房，佔比約七成。至今已接獲大量首置及換樓客查詢。

後市方面，他指，財案利好因素聚焦中小單位，加上樓市利好因素持續，包括香港息口跟隨美國下調，並且整體經濟向好，失業率及GDP數字理想，料對樓市有支持作用。

萬科香港董事總經理周銘禧。

左起：萬科香港執行董事梁啟安，萬科香港董事總經理周銘禧。

設逾10萬呎會所及戶外休憩空間

​​​​項目另公布會所設施及設計，萬科香港執行董事梁啟安表示，項目以擁抱自然為設計理念，設多種綠化植物，融合自然環境。而會所及戶外休憩空間面積合共逾10萬平方呎，設有「Garden Club」，「MountainClub」，「Sky Club」三大區域，共提供逾50項設施。

當中，「Garden Club」位處第3座，設健身房、多用途運動場及童趣天地。第二個區域「Mountain Club」位處第5至第7座之間，設有長約50米的「室外度假式露天泳池」及長約25米的「室內恆溫泳池」雙泳池設施，並設有咖啡廳。而位處於第6座頂層及天台的「Sky CIub」則設有三大主題宴會廳、戶外觀星臺及燒烤設施。

萬科香港執行董事梁啟安。

第一期共403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。