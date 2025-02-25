萬科大埔馬窩路上然突上樓書　第一期涉403伙　最細214呎連平台戶

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然今日（25日）上載樓書，上然分為三期發展共提供1,650伙。其中第一期涉及403伙，標準樓層最多一梯26伙，最細214平方呎屬連平台特色戶，預計關鍵日期為2026年7月31日。發展商表示，第一期銷售準備工作已接近尾聲，有望於首季推出市場。



涵蓋開放式至四房

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙，共用4部升降機。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、實用面積由236平方呎至248平方呎；一房涉佔131伙、實用面積由301平方呎至313平方呎；兩房涉佔161伙、實用面積由392平方呎至475平方呎。

標準樓層最多一梯26伙、共用4部升降機

三房涉佔43伙、實用面積由562平方呎至713平方呎；四房涉佔14伙、實用面積由873平方呎。另設29伙平台及頂層天台特色戶，實用面積由214平方呎至961平方呎。

上然項目第一期提供403伙。

標準樓層最多一梯26伙。

最細214平方呎、屬連平台特色戶

最細面積單位為第2座1樓C2室，屬特色戶，實用面積214平方呎，開放式間隔連105平方呎平台。最大單位為第2座19樓A1室，實用面積961平方呎，三房間隔，連444平方呎平台及950平方呎天台，內置樓梯上落。

九建海茵莊園、環海·東岸一梯32伙、36伙最誇張

近年市場上較為密集的新盤，包括2021年10月推出的九龍建業（0034）新盤海茵莊園，其標準樓層一層多達32伙。至於九建2015年銷售樓花的紅磡環海·東岸，其標準樓層一層更多達36伙。