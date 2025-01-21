新地天榮站第2期命名YOHO WEST PARKSIDE　設1幢住宅大樓、525伙

新地（0016）旗下天水圍天榮站項目第二期，今日（21日）命名為YOHO WEST PARKSIDE。新地代理總經理胡致遠表示，YOHO WEST 第二期PARKSIDE設一幢住宅大樓，涉及525伙，景觀外望公園及城市景，項目樓花期約一年半。



最快2月銷售 定價參考項目第一期

料短期內獲批預售樓花同意書，項目示範單位及樓書樓亦正在準備，最快2月可以進行銷售，定價參考項目第一期。

至於，YOHO WEST 第一期項目累沽出約1,200伙，吸金約65億元。

新地（0016）旗下天水圍天榮站項目第二期命名為YOHO WEST PARKSIDE。

新地代理總經理胡致遠。

新地雷霆：首季料推三盤共約2000伙

新地副董事總經理雷霆表示，集團首季除了推出YOHO WEST PARKSIDE外，亦計劃推啟德天璽天第二期，西沙項目第1A期，三盤累計約2,000伙。

特朗普政府今日重新上場，雷霆預料對本港樓市影響不大，目前利好因素亦加強，按揭利率下調當中，加上專才優才租樓效應影響下，料今年樓價及租金會同步上升。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠。