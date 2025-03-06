嘉里朗天峰第三輪價單開賣123伙　即晚沽55伙

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰今日（6日）晚上展開第三輪銷售，以價單形式開賣123伙。



【22:46】嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，截至約晚上10時，已沽出55伙，連同早前售出的單位，項目累積售出422伙，總成交金額逾17億。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，暫時已售出單位之中，有7成買家表示為用家，另外3成則表示為投資者。此批單位之中，7成客人來自新界區，而3成客人則來自港島及九龍區。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，今時同時錄得大手買賣，最大手客選購2伙；今日最高折實成交金額單位為第1A座18樓B室，實用面積為429平方呎，其最高折實成交金額為596.47萬元，呎價為13,904元。

【19:00】據代理消息，截至晚上7時，售樓廠內已有大批買家到場。

↓↓朗天峰銷售現場情況↓↓

該批單位主要屬於5號價單之內。5號價單涵蓋120伙，戶型包括37個一房連開放式廚房單位、62個兩房連開放式廚房單位、19個兩房單位，以及2個兩房連開放式廚房平台特色戶。

5號價單內的單位，實用面積由285至446平方呎。以最高折扣率及現金回贈計算，該批單位扣減所有折扣及現金回贈後實用面積呎價由10,869至15,000元；折實價328.01萬至642.46萬元。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。

元朗朗天峰。（黃祐樺攝）