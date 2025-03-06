新地西沙新盤SIERRA SEA料短期獲批預售　最快月內推盤

新地（0016）位於西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA今日（6日）公布最新消息。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目第1A（2）期SIERRA SEA將於短期內獲批預售文件，另外兩期住宅項目亦已申請預售。而SIERRA SEA將緊接天水圍天榮站YOHO WEST PARKSIDE推盤，最快月內推售。



新地代理工程管理部策劃總監胡茵芬表示，整個西沙項目佔地逾670萬平方呎，當中西沙GO PARK 佔地130萬平方呎，包括100萬平方呎GO PARK Sports，以及30萬呎平方商業用地。

另外，集團秉承三個原則， 「基建先行、服務社區、以心建家」。故為項目設1.5公里西沙路擴闊工程、建造一條長約0.7公里的全新海映路。另住宅以低於2的地積比率發展，同時住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬平方呎。