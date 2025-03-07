上月2宗預售樓花獲批共1273伙　美聯：發展商減慢申請預售

地政總署最新資料顯示，今年2月共有兩宗預售申請獲批，共提供1273伙，屬於近3個月最多。



其中信置（0083）等發展的港鐵（0066）油塘通風樓高雅里8號項目，於2月獲批預售，提供748伙，預計2027年3月底落成。

同月獲批預售的尚有已經開售的新地（0066）天水圍天恩路1號YOHO WEST PARKSIDE，提供525伙。

新地天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST項目。

新申請預售樓花方面，2月份共有2個私樓項目，僅涉及213伙。包括太古地產（1972）於2022年6月斥資逾19.62億元投得的灣仔皇后大道東269號賣地表住宅地較具規模，可以提供162伙，預計2027年10月落成。

另一宗為豐資源或有關人士持有的西貢窩美紅棉路8號用地，也在2月份申請預售，涉及51伙，預計2025年11月落成。

美聯：現樓貨尾高企 料發展商積極「去庫存」

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，過去數月累積待批預售樓花單位反覆下跌，可見發展商減慢申請預售樓花；事實上，根據房屋局資料，去年第四季已落成未售出的單位升至27,000伙的紀錄新高。正因現樓貨尾供應多，短期供應相當充裕，相信發展商積極「去庫存」。

他又指，截至今年3月2日為止，已落成未售單位約25,874伙。扣除估計約2,459個單位屬發展商用作出租用途，以及未曾推售的現樓項目約7,092伙後，即現樓貨尾約16,323伙。

↓已落成未售單位分布↓

↓每月累積待批預售樓花同意書的住宅伙數(包括私人及資助出售房屋)↓