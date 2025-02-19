新地6億奪東涌臨海住宅地　雷霆料投資額35億、將建中小型單位

地政總署公佈，東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元，符合預期。



新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得東涌臨海地皮，認為地皮海景遼闊兼容易設計，將來附近生活配套充足。加上政府比上次放寬單位數目，令將來售樓更具靈活性及迎合市場，項目將興建中小型單位為主，預算總投資額約為35億元。

新地副董事總經理雷霆。

2023年9月曾流標 當時收4份標書

值得留意，該幅東涌臨海住宅地皮曾於2023年9月推出招標，當時共接獲4份標書，惟因入標價未達政府所定底價而取消。

最高可建樓面40萬呎、料建745伙

該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎，可提供745伙。

調高伙數至745伙 增加中標發展商設計彈性

地皮上次2023年推出時，有發展商質疑該項目有著排污容量的設計上限330伙，低於當時政府的預測414伙。今次地皮重推，發展局局長宣佈該項目可建高達745伙，即平均每戶建築面積538平方呎。地政署亦將一份相關的技術報告供有興趣的投標的人士參考。

東涌第106B區的東涌市地段第55號用地。