東涌地皮連續4次流標「第二擊上壘」　測量師：政府下調底價促成

地政總署公佈，東涌擴展區106B區臨海住宅用地以6.02億元批出予新地（0016），以項目最高可建住宅樓面面積401,160平方呎計算，是次每呎樓面地價1,501元。



是次地皮成交呎價僅1,501元，料為東涌新低紀錄。早前市場預測，該地皮每呎樓面地價由約1,250元至2,000元，地皮估值由5億元至8億元。



政府、港鐵東涌地連續四次首推時流標、「第二擊上壘」

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述地皮已是東涌發展項目連續四次「第二擊上壘」。他指出，東涌為配套設施未成熟的新區，近幾年區內四個包括政府及港鐵的新項目，無獨有偶，首推時流標但在重推時成功批出。

這情況首次出現於2020年首推的東涌填海區商業地，在17個月後的2022年初在政府加入容許可用作數據中心的條款才成功賣出。之後的是港鐵2021年和2023年首推的東涌牽引配電站項目和東涌東站第一期發展項目，港鐵調低入場費門檻及/ 或縮少項目規模下，分別在9個月及13個月後總算能批出予發展商。

政府下調底價、調整招標條款

梁沛泓表示，今次剛批出的東涌填海區臨海地段，首推與重推均獲4份標書。在政府提出更新的技術報告下，強調項目可建高達745伙，比之前政府的預計的415伙多。最終在市場估計的合理範圍內批出，反映了伙數增加的影響，相關成交價亦是理想。

「第二擊」能成功「上壘」，主要是因為政府及港鐵考慮上述項目首推時收到的標價或反應，就現實的市況下調底價，甚至在招標條款作出較大的調整，好讓項目可以批出。雖然，近日有倡議停止賣地的聲音，但是東涌新發展區的私人項目眾多，隨著資助房屋的落成和新港鐵站工程的展開，政府及港鐵悉數批出規模細的項目，測試發展商新近取態，亦為合適的做法。

小蠔灣成未來關注點

另外，港鐵小蠔灣的第一期首批發展早於2023年2月首推但流標。小蠔灣能否延續東涌的現象，以「第二擊上壘」，還看港鐵之後的部署。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓。

戴德梁行料落成後每呎可賣1萬元

戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦指，新地成功中標的地段位於新開發區，雖然與未來地鐵站有一定距離，但招標結果仍符合市場預期，這是一個良好的市場訊號。該地盤預計落成後，將會以中小型單位為主，估計落成單位每方呎樓價在9,000至1萬元之間，開揚海景對買家有一定吸引力，並對當區的房地產環境產生積極的影響。

他又指，這次招標的成功將為未來的樓市帶來正面的影響，也將為市場注入信心。隨著房地產市場逐漸回穩，該行預計未來對於住宅樓市的穩定性和增長前景持續保持樂觀。

戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦。

2023年9月曾流標 當時收4份標書

值得留意，該幅東涌臨海住宅地皮曾於2023年9月推出招標，當時共接獲4份標書，惟因入標價未達政府所定底價而取消。

最高可建樓面40萬呎、料建745伙

該地皮涉及地盤面積約為11.46萬平方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.11萬平方呎，可提供745伙。

調高伙數至745伙 增加中標發展商設計彈性

地皮上次2023年推出時，有發展商質疑該項目有著排污容量的設計上限330伙，低於當時政府的預測414伙。今次地皮重推，發展局局長宣佈該項目可建高達745伙，即平均每戶建築面積538平方呎。地政署亦將一份相關的技術報告供有興趣的投標的人士參考。

東涌第106B區的東涌市地段第55號用地。