CCL報138.47點　按周微升0.09%止3周連跌　市場觀望財案樓市措施

中原城市領先指數CCL最新報138.47點，按周微升0.09%，是1月20日美國總統特朗普上任及1月21日港股連升6個交易日，恒指重上2萬點關口收市當周的市況。農曆新年長假及美聯儲局議息前一周，CCL終止3周連跌回穩，指數連續15周於138點水平橫行，最高139.25點，最低137.15點，上下波幅僅2.10點，短期樓價窄幅爭持未變。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春後樓市開始復常，二手成交逐漸增加，若財政預算案有進一步支持樓市措施，展望3月下旬CCL走勢趨向明朗。



楊明儀續指出，CCL仍然處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.60%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.92%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.63%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.18%。2月12日元朗朗天峰公布首張價單120伙，2月14日東涌第106B區住宅地截標，2月15日北角皇都首輪推售168伙，對本地二手樓價的影響將於2025年3月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.2%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.96點，按周升0.20%。CCL(中小型單位)報137.84點，按周升0.20%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣結束3周連跌，分別處於2016年9月中及9月底水平。CCL(大型單位)報141.66點，按周跌0.36%，連跌4周共0.60%，繼續處於2016年9月底水平。

四區三升一跌、新界東跌幅為40周以來最大

四區樓價三升一跌，各自反覆。港島CCL_Mass報139.41點，按周升0.18%，結束3周連跌。九龍CCL_Mass報135.78點，按周升0.68%，連升2周共1.60%。新界西CCL_Mass報126.96點，按周升1.04%，連跌5周後反彈。

新界東CCL_Mass報150.09點，按周跌1.73%，跌幅為40周以來最大，連跌2周共2.13%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月底、10月底及11月中水平徘徊。