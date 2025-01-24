CCL報138.53點、連跌兩周0.52%　分析：展望農曆年後進入旺市

中原城市領先指數CCL最新報138.53點，按周微跌0.08%，連跌2周共0.52%，連續12周於138點上下窄幅橫行。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，新盤低價促銷，二手樓價繼續受壓，加上港股波動，市場觀望氣氛濃厚，成交稀疏，料新春前CCL走勢仍然牛皮爭持，於136點到140點之間反覆未變。

而今（24日）美國總統特朗普表示要求立即減息，下周四（30日）美國聯儲局公佈議息結果，料息口將繼續下調，而且近日中美關係稍為緩和，期望農曆新年後二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，相信2月下旬公佈的樓價將會有更明確方向。

反映私樓樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報138.53點，按周微跌0.08%。（資料圖片）

逾8年低位徘徊 歷史高位跌逾27%

CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.65%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.97%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.60%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.14%。本月20日美國總統特朗普正式上場，對華關稅措施仍在討論中，今日沙田大圍美田路的住宅用地截標，對本地二手樓價的影響將今年2月中旬公佈的CCL才開始反映。

回顧農曆年樓價走勢，龍年最後一周公佈的CCL報138.53點，與兔年最後一周的145.12點相比，龍年全年樓價下跌4.54%。樓價連跌3年，但跌幅逐年顯著收窄，2022年虎年跌15.09%，2023年兔年跌8.08%，2024年龍年跌4.54%。隨著息口持續回落，如美國對華未有重大不利措施，展望2025年乙巳蛇年樓價可以止跌回穩。

CCL仍處於逾8年低位，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.60%。（資料圖片）

四區樓價連續2周三跌一升

本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.90點，按周跌0.08%。CCL(中小型單位)報137.76點，按周跌0.09%。CCL(大型單位)報142.34點，按周跌0.08%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.73%、0.61%及0.12%。CCL Mass處於2016年9月中水平，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣處於2016年9月底水平。

四區樓價連續2周三跌一升。港島CCL_Mass報140.48點，按周跌1.36%，連跌2周共1.83%。新界西CCL_Mass報126.55點，按周跌0.53%，連跌4周共1.74%。九龍CCL_Mass報133.64點，按周跌0.06%，連跌2周共1.22%。新界東CCL_Mass報153.36點，按周升2.29%，連升3周共3.36%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年8月初、8月底、10月底及2017年2月中水平徘徊。