CCL按周挫0.14%　減息周期以來首次連跌3周

中原城市領先指數CCL最新報138.34點，按周跌0.14%，是1月15日將軍澳GRAND SEASONS首輪開售138伙，及18日屯門黃金海灣‧珀岸首輪價單銷售280伙當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，撇除上周因新春假期指數暫停，CCL連續3周下跌，是去年9月減息周期以來首次出現，累跌0.65%。反映農曆新年前，二手成交淡靜，CCL連續14周於138點上下窄幅橫行。近期多個新盤低價開售搶客，美國放緩減息步伐，中美貿易戰升溫等因素影響，買家維持觀望審慎態度，短期樓價仍然處於牛皮悶局。如2月26日財政預算案有利好樓市措施，季節性旺市有望重臨，3月期間CCL走勢或有突破。

CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，2025年樓價暫時累升0.51%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.83%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.70%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.27%。1月30日美國聯儲局維持利率不變，2月2日美國落實對中國進口商品加徵10%關稅，2月3日滙豐、中銀、恒生及渣打宣布港元最優惠利率維持不變，2月4日中國推出連串關稅反制措施，2月6日北角皇都公布首張價單88伙，對本地二手樓價的影響將於2025年2月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報138.34點，按周跌0.14%。（資料圖片）

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.68點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報137.56點，按周跌0.15%。CCL(大型單位)報142.17點，按周跌0.12%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌3周，分別累跌0.89%、0.75%及0.24%。CCL Mass仍處於2016年9月中水平，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣處於2016年9月底水平。

四區樓價連續3周三跌一升。港島CCL_Mass報139.16點，按周跌0.94%，連跌3周共2.75%。新界西CCL_Mass報125.65點，按周跌0.71%，連跌5周共2.44%。新界東CCL_Mass報152.73點，按周跌0.41%，結束3周連升。九龍CCL_Mass報134.86點，按周升0.91%，連跌2周後反彈。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別於2016年7月初、9月中、10月中及2017年2月中水平徘徊。