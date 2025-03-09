送澧手記 |北部都會區 ─ 落地經濟

筆者早前出席由發展局在新界北打鼓嶺舉辦的諮詢活動，當中主要簡介新界北新市鎮土地概念圖。發展局出席陣容強大，有北都辦、規劃署、土木工程拓展署，甚至地政總署均有列席。值得留意的是，地政總署一般甚少在如此早期階段，便出席有關新發展區的諮詢會議，可想而知政府對新界北新市鎮的關注程度。當然每個發展方案，政府都會重視，但為何特別著重這個方案呢？當局的動機可以有很多，筆者就此想分享以下其中數點。



（一） 現時政府要有快速見效的項目

事實上，本地以往大部份發展問題，均為地區所引起。安置及賠償計劃，比當局規劃更值得民眾注意，但政府往往則刻意先不談賠償，直至現時需要面對現實，便開始積極回應地區訴求，確實有長足進步。

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

（二）遠水不能救近火

許多承載着數十家庭生計的廠主、倉主等均想在力所能及的前題下繼續營運，奈何土地事宜並不簡單，解決不了的話，工作機會未到位，裁員反而率先到着。加上現在的土地利用概念圖屬未來土地意向的表達，惟現行棕地作業的選址基礎卻以規劃指引編號13G（可在城規會網站找到）作為根本。換言之，在概念圖和推行未來的發展之間，存在了一大片空白，當中沒有討論如何作棕地作業的過渡安排，只是以往後有可能提供的多層式倉庫（但今天有很多大孖沙都未計點條數點投）作為有機會的重置安排。再者，概念圖一出，對所有土地均會產生陰影效應（Shadowing Effect)，導致很大部份的土地成交或將會凍結及停頓。由此可見，政府至今終於明白「遠水不能救近火」的道理，所以今次特別落力地區營運者溝通。

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

（三） 政府以概念圖來試水溫

當局出台的概念圖應考慮了新界北新市鎮在香港，以至大灣區的功能定位和有關可能落實的措施。大家可以想像，「片區」發展模式勢在必行，並有可能擴展至新界北新市鎮。現在先行探討居民的想法，作為往後沙盤推演的理據也算是不錯的做法。

關乎以上的角度，由廣大的社會經濟，到地區經濟、對社會經濟的持續貢獻及微觀於土地交投，都涉及重大短、中、長期的經濟影響。筆者曾聽過一個想法：「能直觀情況核心的人，他的人生必定會和其他人不一樣」。

大家共勉之！

政府近年致力發展北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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