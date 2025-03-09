恒地九龍城南首周六次輪沽40伙　400萬以下開放式戶售罄

恒地（0012）旗下的九龍城南首周六（8日）次輪發售55伙，入場費337.45萬元。當中21伙開放式戶折實售價亦低於400萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，次輪暫售出40伙，當中包括21伙開放式單位、15伙 1房及4伙２房戶，套現約1.88億元。



韓家輝又指，次輪所有折實售價低於400萬的開放式單位全部售罄。項目短短8日內售出221伙，佔可發售單位236伙近94%，套現近11.5億元。



韓氏補充，當中錄得5組客人購買2伙。客源方面，用家及投資者各佔一半。九龍區買家佔約45%，新界區佔約35%，其餘為港島區買家及外區客人。約85%買家選用「120天現金付款計劃」或「120天優惠按揭付款計劃」。

此外，項目上載全新銷售安排，推出8伙特色戶以招標形式發售。當中包括6伙平台特色戶，開放式至２房戶型，實用面積由178平方呎至311平方呎，連76至335平方呎平台；以及2伙天際特色戶，2房戶型，實用面積由353平方呎至358平方呎，連182至187平方呎平台。