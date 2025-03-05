恒地九龍城南首周六次輪再賣55伙　21伙開放式折實低於400萬

恒地（0012）旗下的九龍城南首落實本周六（8日）次輪發售55伙，入場費337.45萬元。當中21伙開放式戶折實售價亦低於400萬元。



入場費337.45萬

今批發售55伙，當中包括開放式單位21伙、1房單位24伙及2房單位10伙，單位實用面積由200平方呎至351平方呎，價單定價由366.8萬元至880.7萬元，價單呎價由18,340元至25,512元；折實售價則由337.45萬元至810.24萬元，折實呎價由16,873元至23,471元。

21伙開放式折實低於400萬

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，銷售安排上全數一房元折實售價均低於600萬元，所有開放式戶折實售價亦低於400萬元，而折實售價低於800萬元的兩房戶共有8伙。