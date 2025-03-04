九龍城南首加推55伙　首推開放式337萬起　均價2.05萬貴上批一成

恒地（0012）發展的九龍城「南首」早前首輪推售181伙火速售罄。項目最新加推3號新價單，共提供55伙，戶型涵蓋開放式至兩房，當中開放式單位屬首度推出。單位折實價由337.45萬至810.24萬元，折實呎價由16,873元至23,471元。



新價單折實平均呎價為20,515元，較上一張2號價單18,652元的均呎價高近10%。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，因應市場反應熱烈，全新價單共提供55伙，包括21伙開放式、24伙一房及10伙兩房單位，單位實用面積由200至351平方呎。價單定價由366.8萬至最高880.7萬元，價單呎價由18,340元至25,512元。扣除最高折扣8%後，折實售價則由337.45萬至810.24萬元，折實呎價由16,873元至23,471元。

當中售價及呎價最低單位為5樓B7室，開放式間隔，折實價337.45萬元，折實呎價16,873元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝（左）。

均價貴一成 發展商：受景觀樓層影響、輕微上調1至2%

資料顯示，新價單折實平均呎價20,515元，較2號價單118伙折實平均呎價約18,652元，高約9.9%接近一成。韓家輝指，價格差異主要受景觀樓層因素影響，而部分單位價格則輕微向上調1至2%。

另外，最新一份財政預算案早前將定額100元印花稅的門檻上調至400萬元，全新價單上所有開放式單位之折實售價均低於400萬元，料買家將可受惠。