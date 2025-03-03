財案後首周末　新盤大賣錄445宗　九龍城南首沽清首輪181伙

財政預算案後首個周末，多個發展商搶閘推盤，帶動一手市場氣氛。過去兩日（1日、2日）新盤市場錄得445宗成交，較上周的324宗大升近四成，成交量創4個月來新高。當中恒地（0012）旗下的九龍城南首，於周六首輪銷售181伙，即日全數沽清，套現逾9.6億元。



九龍城南首於周六展開首輪銷售181伙，即日全數沽清，套現逾9.6億元。當日錄得數組大手買家，其中最大手客人一連購入4伙單位，另外亦有3組客人各自購入3伙單位。客源方面，用家及投資者各佔約一半。

發展商表示，對項目銷情非常滿意，短期內將加推單位應市。

左起：恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝、恒基物業代理有限公司營業(二)部副總經理李菲茹。

恒地（0012）旗下的九龍城南首。（蔡偉南攝）

鴨脷洲Coasto首輪沽52伙

宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto，於周六首輪發售60伙，即日沽出52伙，佔可供出售的分層單位約86%；連同早前售出的3伙平台特色單位，項目累售共55伙，集團套現逾2.7億元。

發展商即晚加推3號價單，共涉25伙，實用面積247至371平方呎，折實價由511.2萬元至890.4萬元，折實呎價19,481至24,000元。項目同時落實於本周三 (5日) 以先到先得形式推售上述25伙。

宏安地產執行董事程德韻（右）

元朗朗天峰次輪沽116伙、將3伙單位加價3.5%至12%

嘉里建設（0683）旗下元朗新盤朗天峰，於本周六次輪銷售121伙，即日沽出116伙，佔可售單位約96%；連同上週六首輪推售，項目累積售出366伙。當日最高成交單位為第1B座22樓A室，實用面積446平方呎，成交價635.3萬元，折合呎價為14,244元。

項目即晚加推價單5號，提供120伙，折實平均呎價約12,923元，落實於本周四推售133伙。發展商同時更新價單2號及3號，將3伙於首輪銷售後交易未有進展的單位加價，加幅介乎3.5至12%。