周末新盤成交逾300宗　YOHO WEST PARKSIDE次輪沽清172伙

新盤市場轉旺，過去周末兩天共錄得逾300宗一手成交個案，雖然按周減少約33%，但已連續4個周末，錄得逾200宗一手買賣個案。



其中銷情最旺為由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第二期YOHO WEST PARKSIDE，周日（9日）進行次輪銷售，發售172伙，即日全數沽清。該盤在首輪及次輪均全數沽清，合共沽出291伙。

天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST。

其他樓盤方面，恒地長沙灣Belgravia Place昨日錄得13宗成交。Belgravia Place 第一期及第二期項目至今累售568伙，共套現近31億元。

Belgravia place

嘉里旗下元朗南「朗天峰 HAVA」昨日沽5宗成交，涵蓋一房連開放式廚房及兩房連開放式廚房單位，實用面積286至403平方呎，折實成交金額介乎381萬至505萬元，折實實用面積呎價介乎12,070元至13,505元。

元朗朗天峰。（黃祐樺攝）

而新世界（0017）旗下北角新盤皇都周末再沽6伙，短短五日火速沽售11伙，其中即日售出26樓A5室，實用面積441平方呎，兩房間隔，售價934.7萬元，呎價21,195元。

連同自一月以來透過招標售出23伙，全盤累售289伙，佔可銷售單位近90%，套現逾32.6億元。其中以價單形式售出單位中，逾七成買家選用即供付款。