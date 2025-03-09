萬科大埔新盤上然暫收1800票、超額21倍　考慮短期內加推單位

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然上周四（6日）公佈首張價單，收票情況不俗。截至周六（8日）晚上8時，其展銷廳及示範單位參觀逾7,000人次，收逾1,800票，超額約21倍，項目將於短期內加推。



上然上周四（6日）公佈首張價單，首批提供81伙，戶型涵蓋開放式至四房，入場開放式238萬元起，呎價9,193元起。值得留意的是，價單特別提供一「家」一付款計劃，購買三房及四房買家當同時選擇加購開放式單位時，三房買家額外享140萬元折實樓價折扣，而四房買家則享150萬元折實樓價折扣。因此按入場開放式單位計算，折實價最低會變為88萬元。

整張價單折實均呎價為11,036元，若計算一家一付款計劃在內，折實均價為10,688元。是次上然首批的折實平均呎價，為2014年10月長實大埔鳳園嵐山II（折實均價8,667元）後逾十年新低。

首批提供81伙，戶型涵蓋開放式至四房，包括8伙開放式，30伙一房及35伙兩房、6伙三房及2伙四房，實用面積239至873平方呎。價單定價為283萬元至1,207.3萬元，呎價10,943至14,960元起，扣除最高 16%折扣後，折實售價由238萬至1,012.4萬元起，呎價9,123至12,568元起。

採1「家」1付款計劃加購開放式戶 折實最平88萬

首批最平入場單位為第2座2樓B7室，屬開放式戶，實用面積248平方呎，折實售價238萬元，折實呎價9,597元。不過發展商指出，購買四房單位的買家，可採用1「家」1付款計劃，加購開放式單位並可享特別折扣，扣除折扣後開放式戶的售價僅為88萬元。

（李明珠攝）

至於其他戶型，最平一房戶為第2座1樓A7室，實用面積310平方呎，折實價299.9萬元，呎價9,674元；兩房戶最平則為第2座1樓B5室，實用面積435平方呎，折實價399.9萬元，呎價9,193元。

中大型單位方面，三房戶最平為第2座1樓D1室，實用面積654平方呎，折實價699.9萬元，呎價10,702元；四房戶最平為第2座2樓A1室，實用面積873平方呎，折實價988.8萬元，呎價11,326元。

大埔University Hill折實均價16288元

由於項目附近近年沒有新盤推出，參考同屬大埔區的新盤，位於白石角的University Hill於去年4月推出，首批提供123伙，入場價437.2萬元，折實均價16288元。而同系的Silicon Hill則於2020年5月推出，首批116伙，入場價549.2萬元，折實均價17,498元。

（李明珠攝）

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。