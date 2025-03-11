宏安地產獲10億貸款　鄧灝康：鞏固財政狀況、加快項目開發及併購

宏安地產（1243）公布，與6家銀行簽訂貸款協議，獲得一筆最高達10.15億元的定期貸款，爲期3年，有關資金將用於償還部份現有貸款及一般企業用途。



是次貸款銀行包括交通銀行（香港）、創興銀行、恒生銀行、東亞銀行、滙豐銀行及大華銀行。

宏安地產行政總裁鄧灝康表示，是次成功獲得多家銀行合共提供10.15億元的貸款，反映金融機構對公司業務前景的信心和支持。該筆貸款將有助公司靈活捕捉香港房地產市場的機遇。

該公司又指，自去年1月至今年2月，公司共有四個新樓盤推出，包括黃大仙薈鳴、炮台山英皇道101號、鰂魚涌Finnie及鴨脷洲Coasto，合共套現逾25億元，其中Coasto推出的85伙單位已有65伙售出。

鄧灝康指，是次貸款有助進一步鞏固宏安地產的財政狀況，面對按揭利率下調和新樓盤銷售熾熱的市場氛圍，公司將充份運用手上資金加快現有項目開發，並尋求併購具潛質項目的機遇。