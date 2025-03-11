萬科大埔上然加推82伙　續推終極折扣、開放式折實價103萬

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然加推3號價單，提供82伙，折實平均呎價11,480元。若計及「買大送細」的1「家」1付款計劃，折實平均呎價降至11,193元。截至3月10日晚上6時，上然累計參觀人數已逾1.1萬，收逾4,400票。



上然暫收4400票

3號價單包括5伙開放式、24伙1房、37伙兩房、10伙3房、3伙4房、另有3伙特色戶，實用面積由222至873平方呎，價單定價301.6萬至1,254.1萬元，價單呎價10,934至17,133元。

以最大折扣付款辦法及優惠計算（不選用1「家」付款計劃），折實價由253.4萬至1,053.5萬元，折實呎價9,185至14,392元。

選用1「家」1付款計劃 開放式折實價低見103萬

不過若計及選用1「家」1付款計劃的方案，折實價低至103.4萬至1,053.5萬元，折實呎價4,381至14,392元。

發展商表示，與對上一張價單相比，是次價單因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推；而新推出的3房及4房單位仍可選用1「家」1付款計劃，即享有折扣加購1伙開放式戶。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然售樓廠。

萬科香港旗下大埔馬窩路住宅項目Le Mont 上然。

第一期提供403伙

項目第一期提供403伙，標準樓層最多一梯26伙。單位實用面積由214平方呎至961平方呎，戶型涵蓋開放式至四房。當中開放式涉25伙、一房涉佔131伙、兩房涉佔161伙、三房涉佔43伙、四房涉佔14伙，另設29伙平台及頂層天台特色戶。

2020年7月斥37億奪地、每呎樓面地價4,738元

翻查資料，萬科於2020年7月夥拍青建國際（1240）合組財團，以逾37.05億元投得地皮，以可建樓面面積78.19萬方呎計，每方呎樓面地價4,738元。