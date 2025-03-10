譚雅士薄扶林古蹟豪宅Jessville Tower連環沽出8伙　套現2.1億

由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有的薄扶林道128號項目Jessville，今日（10日）連環沽出Jessville Tower 共8伙，總套現金額約2.1億元。



今日售出的8個單位分布於1樓至13樓，實用面積1,358至1,431平方呎，屬3房連書房或4房設計，全部均連車位，成交價2,398萬至3,005萬元、呎價介乎約1.7萬至2.1萬元，買家成交期90日至180日。

項目分為古堡及大廈2部分

Jessville項目分2部分，包括2層高的古堡Jessville Manor，每層2伙單位，設2部升降機；以及一幢大廈Jessville Tower。大廈地下6層為停車場及會所，而1樓至14樓為標準樓層，每層同樣為2個單位，設2部升降機。

最大特色單位2960平方呎

項目共提供32伙單位，當中大廈提供28伙，大宅則為4伙特色戶。涵蓋三房及四房間隔，實用面積由1,358至2,960平方呎。大廈每層分A、B室，分別為1,431平方呎及1,358平方呎。而全盤最大的單位則來自古堡的1樓B室，實用面積2,960平方呎，外接438平方呎的露台。

另外古堡的地面2伙特色單位均設有私家花園及陽台，實用面積2,262平方呎及2,335平方呎，連234平方呎花園，及567平方呎花園。