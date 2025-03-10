啟德豪宅新盤天瀧現樓示位曝光 飽覽維港全港海景｜多圖
撰文：蔡偉南
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由恒基地產、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界發展及會德豐地產發展、位於啟德Park Peninsula的天瀧，今日（10日）公布最新銷售部署及開放3伙經改動清水示範單位予傳媒參觀，該三伙單位同樣將主人房及隔離睡房打通，以擴大主人房空間。
外望灣仔方向、飽覽維港海景
當中1座31樓A室，原則四房兩套間隔，現改為三房兩套間隔，實用面積1,428平方呎，配備私人電梯大樓。單位開飯廳長形開則且外接露台，可望向灣仔方向維港海景，廚房以梗廚設計。
主人套房及其中一間睡房屬同一座向可望往開揚海景，而主人房同時配備玻璃衣櫃。至於另一睡房望樓景及河景。
↓↓啟德天瀧1座31樓A室↓↓
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四房改三房間隔
另外5座33樓B室，原則四房兩套間隔，現改三房套間隔，實用面積1,384平方呎。配備私人電梯大樓。兩間睡房望樓景，主人房及飯廳一向望開揚海景。
↓↓啟德天瀧5座33樓B室↓↓
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四房變兩房間隔
至於8座30樓A室，原則四房兩套間隔，現改兩房套間隔，實用面積1,259平方呎，配備私人電梯大樓。
↓↓啟德天瀧8座30樓A室↓↓
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